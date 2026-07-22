Пентагон признал погибшим пропавшего без вести солдата после удара в Иордании

Составлено ИИ-Ассистентъ

Инциденты с американскими военнослужащими в Иордании ранее уже приводили к призывам со стороны республиканцев в Конгрессе США к более жестким ответным мерам, включая прямые удары по Ирану, которого они считают ответственным за атаки. Так, нападение на военную базу T-22 в Иордании в январе 2024 года, в результате которого погибли трое американских военнослужащих и еще 34 получили ранения, вызвало аналогичную реакцию. Ответственность за тот удар взяла на себя шиитская группировка «Исламское сопротивление Ирака», связанная с иранским Корпусом стражей исламской революции.

Бывший президент США Дональд Трамп, комментируя атаки, неоднократно заявлял, что США будут продолжать военную операцию против Ирана, если будут гибнуть американские военные. Он подчеркивал, что за такие действия Иран «будет многократно расплачиваться» и обещал «чрезвычайно сильный удар», который «вернет их в каменный век». Ранее Трамп уже отдавал приказы о подготовке атак по Ирану, но иногда отменял их из-за возражений о несвоевременности и недостатке ресурсов.

Иордания является ключевым союзником США на Ближнем Востоке и местом размещения значительного количества американских войск. Королевство стало партнером НАТО после заключения мирного договора с Израилем в 1994 году. США с 1996 года наращивают военную помощь Иордании, которая в 2015 году стала третьим по величине получателем такой помощи. В 2021 году Пентагон и Минобороны Иордании заключили соглашение, обеспечивающее беспрепятственный доступ вооруженных сил США к объектам и территориям королевства.