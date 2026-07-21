Зеленский уволил Сырского с поста главкома ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram об увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Новым главкомом стал генерал-майор Михаил Драпатый, который занимал должность командующего Объединенными силами ВСУ.

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О готовящейся отставке главкома Сырского в минувшие выходные сообщила Financial Times. Источники издания утверждали, что решение по нему примут только в том случае, если удастся обеспечить беспрепятственную передачу командования без ущерба для обороны по всей линии фронта. Также FT писала, что вопрос был поставлен перед президентом после увольнения министра обороны Михаила Федорова, конфликт которого с главнокомандующим перерос в масштабный кадровый кризис. После ухода с должности господин Федоров публично обвинил господина Сырского в коррупции и саботировании реформ.

В течение нескольких дней в Киеве и других городах проходили акции протеста. К лозунгам в поддержку министра Федорова постепенно прибавились требования отставки главкома ВСУ.

В 2014 году Александр Сырский был назначен начальником штаба АТО, позднее возглавил Объединенный оперштаб ВСУ. После победы Владимира Зеленского на президентских выборах в 2019 году стал командующим Сухопутными войсками Украины. В апреле 2022 года военачальнику присудили звание героя Украины. После отставки Валерия Залужного в начале 2024-го Александра Сырского назначили главнокомандующим ВСУ.