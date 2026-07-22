Apple начнет сдавать свои устройства в аренду для повышения продаж

Apple начнет сдавать устройства в лизинг для стимулирования продаж. Программа Apple Upgrade заработает 28 июля в США и будет действовать для большинства моделей iPhone, Mac, iPad и Apple Watch. Об этом сообщает Bloomberg.

Система будет работать по подписке. Пользователи смогут досрочно заплатить за устройство и перейти на новую модель до окончания действия договора. Финансовым спонсором программы станет финтех-компания Klarna Group.

Apple намерена позиционировать Apple Upgrade как более выгодное предложение, чем варианты покупки в рассрочку, которые в будущем будут закрыты.

Решение приняли после повышения цен на продукцию компании из-за роста стоимости комплектующих: микросхем памяти и накопителей.

Влад Никифоров