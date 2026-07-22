Два человека пострадали при атаке БПЛА на склад в Невинномысске

Составлено ИИ-Ассистентъ

Невинномысск является крупным промышленным центром Ставропольского края. Ранее город уже подвергался атакам беспилотников, например, в июле 2025 года, когда над ним было сбито 37 БПЛА, что губернатор Владимир Владимиров называл "самой массированной атакой на Ставропольский край". Однако тогда сообщалось, что обошлось без жертв и разрушений. В январе 2026 года в Невинномысске из-за падения обломков беспилотников жителям пострадавших домов предоставляли временное размещение, а также были атакованы промышленные зоны.

В целом, Ставропольский край, как и Краснодарский, регулярно подвергается атакам беспилотников. В Краснодарском крае, например, в декабре 2025 года два человека пострадали от осколочных ранений из-за атаки БПЛА, повредившей железнодорожную станцию и частные дома. В ноябре 2025 года на территории Кубани в результате одной из массированных атак беспилотников ранения получили шесть жителей, были повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. В Приморско-Ахтарске в июле 2024 года шесть человек, включая двоих детей, пострадали при падении обломков беспилотников, повредивших трехэтажный дом.