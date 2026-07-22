Ночная атака БПЛА на Кубань: повреждены дома, склад и нефтебаза

В ночь на 22 июля Краснодарский край подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Средства ПВО отражали атаку, после чего в нескольких муниципалитетах зафиксировали повреждения объектов инфраструктуры и возгорания. Оперативные службы продолжают работать на местах происшествий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Краснодаре в результате падения обломков БПЛА повреждения получили несколько объектов. Глава города Евгений Наумов сообщил, что в Прикубанском округе обломки беспилотника повредили балкон и остекление квартиры. Пострадавших в результате этого происшествия нет.

Также в Краснодаре обломки БПЛА попали в логистический складской комплекс, где произошло возгорание. В результате происшествия пострадали три человека, их доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

В Карасунском округе Краснодара фрагменты беспилотника попали в гаражный кооператив. Там возник пожар, который ликвидируют оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет.

В станице Динской Краснодарского края обломки беспилотников повредили два частных жилых дома. По предварительным данным, жители не пострадали. Специалисты уточняют характер повреждений.

Еще одним городом, где зафиксировали последствия атаки, стал Армавир. По данным городской администрации, нефтебаза в Северной промышленной зоне подверглась атаке более чем 16 беспилотников. В результате удара на территории объекта произошло возгорание. Площадь пожара составила около 800 кв. м. Для ликвидации последствий привлекли более 40 сотрудников МЧС России и девять единиц специальной техники. Экстренные службы проводят работы по локализации огня.

Во всех районах, где зафиксировали последствия атаки, работают оперативные и специальные службы. Специалисты обследуют территории, фиксируют повреждения и уточняют информацию о произошедшем.

Власти напомнили жителям региона о запрете на публикацию фото и видео работы средств ПВО, беспилотников, их обломков и действий оперативных служб. При обнаружении фрагментов БПЛА жителей призвали не приближаться к ним и сообщать о находках по номеру 112.

Мария Удовик