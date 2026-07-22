В Краснодаре при падении обломков БПЛА на склад пострадали три человека
В Краснодаре при падении обломков беспилотного летательного аппарата на складской комплекс пострадали три человека. По уточненной информации регионального оперштаба, пострадавших доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
В результате отражения атаки БПЛА в Краснодаре зафиксировали повреждения инфраструктуры по нескольким адресам. В Прикубанском округе обломки беспилотника повредили балкон и остекление квартиры. Пострадавших в результате этого происшествия нет.
Кроме того, обломки БПЛА попали в логистический склад, где произошло возгорание. На месте работают оперативные и специальные службы, которые проводят ликвидацию последствий происшествия и устанавливают обстоятельства случившегося.
В Карасунском округе фрагменты беспилотника упали на территорию гаражного кооператива. Там возник пожар, который устраняют экстренные службы. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре и Динском районе Краснодарского края зафиксировали повреждения жилых домов после падения обломков БПЛА. В Краснодаре фрагменты беспилотников попали в два многоквартирных дома, в станице Динской повреждения получили два частных жилых дома.
Еще один инцидент произошел в Армавире, где после падения беспилотника возник пожар на территории одного из предприятий. Сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия и принимают необходимые меры.
В настоящее время специалисты обследуют территории, фиксируют последствия падения обломков беспилотников и уточняют информацию о повреждениях. По всем адресам работают оперативные и специальные службы.
Жителей Краснодара призвали не снимать и не публиковать фото и видео работы средств противовоздушной обороны. При обнаружении фрагментов беспилотников гражданам рекомендовали не приближаться к ним и не трогать их, а сообщать о находках по номеру экстренных служб 112.