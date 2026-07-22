В Краснодаре при падении обломков БПЛА на склад пострадали три человека

В Краснодаре при падении обломков беспилотного летательного аппарата на складской комплекс пострадали три человека. По уточненной информации регионального оперштаба, пострадавших доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В результате отражения атаки БПЛА в Краснодаре зафиксировали повреждения инфраструктуры по нескольким адресам. В Прикубанском округе обломки беспилотника повредили балкон и остекление квартиры. Пострадавших в результате этого происшествия нет.

Кроме того, обломки БПЛА попали в логистический склад, где произошло возгорание. На месте работают оперативные и специальные службы, которые проводят ликвидацию последствий происшествия и устанавливают обстоятельства случившегося.

В Карасунском округе фрагменты беспилотника упали на территорию гаражного кооператива. Там возник пожар, который устраняют экстренные службы. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре и Динском районе Краснодарского края зафиксировали повреждения жилых домов после падения обломков БПЛА. В Краснодаре фрагменты беспилотников попали в два многоквартирных дома, в станице Динской повреждения получили два частных жилых дома.

Еще один инцидент произошел в Армавире, где после падения беспилотника возник пожар на территории одного из предприятий. Сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия и принимают необходимые меры.

В настоящее время специалисты обследуют территории, фиксируют последствия падения обломков беспилотников и уточняют информацию о повреждениях. По всем адресам работают оперативные и специальные службы.

Жителей Краснодара призвали не снимать и не публиковать фото и видео работы средств противовоздушной обороны. При обнаружении фрагментов беспилотников гражданам рекомендовали не приближаться к ним и не трогать их, а сообщать о находках по номеру экстренных служб 112.

Мария Удовик