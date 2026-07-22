В Северной промзоне Армавира горит нефтебаза

На территории нефтебазы в Северной промышленной зоне Армавира произошло возгорание после атаки беспилотных летательных аппаратов. По данным оперативных служб, объект подвергся одной из самых масштабных атак за последнее время, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

По предварительной информации, в атаке участвовали более 16 беспилотников. В результате удара на территории нефтебазы возник пожар, площадь которого достигла около 800 кв. м.

После получения информации о происшествии на место прибыли экстренные службы. Для ликвидации последствий привлекли девять единиц специальной техники и более 40 сотрудников МЧС России. Специалисты проводят работы по локализации возгорания и принимают меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня.

По данным оперативных служб, ситуация на объекте находится под контролем профильных ведомств. Сотрудники экстренных служб продолжают работу на месте происшествия до полной ликвидации последствий атаки.

Жителей Армавира призвали сохранять спокойствие и соблюдать требования безопасности. Власти также напомнили о действующем запрете на фото- и видеосъемку последствий атаки, а также публикацию подобных материалов в интернете. За нарушение этих требований предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством.

По состоянию на момент публикации работы по ликвидации пожара продолжаются. Оперативные службы продолжают контролировать обстановку на территории нефтебазы и уточнять информацию о последствиях произошедшего.

Мария Удовик