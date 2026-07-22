Власти Сочи объявили угрозу атаки беспилотников

В Сочи объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Городские власти сообщили, что все силы и средства задействовали для защиты города, и призвали жителей и гостей курорта незамедлительно укрыться в безопасных местах, соблюдать спокойствие и следить за официальной информацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Одновременно граждан предупредили, что использовать автомобиль в качестве укрытия опасно. Также не следует находиться у стен многоквартирных домов. Власти призвали дождаться официальной отмены сигнала после стабилизации обстановки.

Жителей и гостей Сочи попросили не вести фото- и видеосъемку работы средств противовоздушной обороны, беспилотников, их обломков, а также действий специальных и оперативных служб и средств защиты объектов. Очевидцам рекомендовали воздержаться от публикации подобных материалов в социальных сетях. При возникновении чрезвычайных ситуаций гражданам напомнили о необходимости обращаться по телефону 112.

Ранее в Краснодарском крае уже зафиксировали последствия падения обломков беспилотников. В Краснодаре фрагменты БПЛА повредили два многоквартирных дома, а в станице Динской — два частных жилых дома. По предварительным данным, пострадавших нет.

Кроме того, в Краснодаре после падения беспилотника произошло возгорание складского комплекса. Логистический комплекс Wildberries эвакуировали в соответствии с требованиями безопасности. Еще один пожар возник на территории одного из предприятий в Армавире. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы, которые продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего и уточнять информацию о последствиях.

Мария Удовик