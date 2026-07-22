Логистический комплекс Wildberries в Краснодаре эвакуировали на фоне атаки БПЛА

Логистический комплекс Wildberries в Краснодаре эвакуировали в соответствии с требованиями безопасности. Об этом сообщила пресс-служба компании на фоне объявленной в городе беспилотной опасности и проводимых мероприятий по отражению атаки беспилотных летательных аппаратов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ранее в ночь на 22 июля в Краснодаре включили сирены и объявили сигнал «Внимание всем» в связи с угрозой атаки БПЛА. Жители различных районов краевой столицы сообщили о звуках сирен. Власти подтвердили, что в городе ведется отражение атаки беспилотников.

Администрация Краснодара призвала жителей и гостей города соблюдать меры безопасности и сохранять спокойствие. Тем, кто находится дома, рекомендовали не выходить на улицу, укрыться в помещениях без окон, не пользоваться лифтами и держаться подальше от окон и дверей до отмены сигнала.

Гражданам, которые во время объявления опасности находятся на улице, власти рекомендовали укрыться в цокольных этажах зданий, подземных переходах или паркингах. При этом использовать автомобили и остановочные павильоны в качестве укрытия не следует. Также не рекомендуется находиться у стен многоквартирных домов.

Очевидцев полета беспилотников попросили сообщать об этом по телефону 112. Кроме того, власти напомнили о запрете публиковать в социальных сетях фотографии и видеозаписи беспилотников, мест их падения, а также работы средств ПВО, специальных и оперативных служб. За нарушение этих требований предусмотрена административная и уголовная ответственность. Жителей и гостей города призвали дождаться официальной отмены сигнала беспилотной опасности.

Мария Удовик