Сирены включили в Краснодаре из-за атаки БПЛА

В Краснодаре в ночь на 22 июля включили сирены и объявили сигнал «Внимание всем» в связи с беспилотной опасностью. В городе идет отражение атаки БПЛА. О звуках сирен сообщают жители разных районов краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Власти призвали жителей и гостей города сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Тем, кто находится дома, рекомендовали не выходить на улицу, укрыться в помещении без окон, не пользоваться лифтами и держаться подальше от окон и дверей. Находящимся на улице посоветовали укрыться в цокольных этажах зданий, подземных переходах или паркингах, не прятаться у стен многоквартирных домов, а также не использовать для укрытия автомобили и остановочные павильоны.

Очевидцев полета беспилотников попросили сообщать об этом по телефону 112. Кроме того, жителей предупредили о запрете публиковать в социальных сетях фото и видео беспилотников, мест их падения, работы систем ПВО, специальных и оперативных служб. Власти напомнили, что за нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность, и призвали ждать официальной отмены сигнала опасности.

Мария Удовик