Администрация Геленджика опубликовала афишу мероприятий на август

Геленджик подготовил насыщенную программу мероприятий на июль и август 2026 года. В афише курорта — театральные постановки, концерты, гастроли крупных коллективов, выставки, спортивные активности, гастрономические события и семейные программы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Одним из центральных культурных событий станут гастроли Большого театра России. 24 и 25 июля на сцене КДЦ «Геленджик Арена» пройдет балет Дмитрия Шостаковича «Светлый ручей». Также в городе запланированы выступления Санкт-Петербургского музыкального театра, включая музыкальную сказку «КЛАССная Шапочка» и оперетту «Цыганский барон».

Музыкальная программа включает концерты Сергея Лазарева с шоу «Шоумен», Владимира Винокура, группы «Бутырка», Кубанского казачьего хора, «Неоклассик оркестра», а также выступления Александра Панайотова, Полины Гагариной, JONY, Ирины Дубцовой, Елки, «ЛЮБЭ», Стаса Михайлова, Вячеслава Бутусова и других артистов, даты выступлений которых будут объявлены дополнительно.

Для любителей классической музыки подготовлены виртуальные трансляции. В Кабардинке покажут симфоническую сказку Вильгельма Гауфа «Карлик Нос» с участием Анны Большовой и концерт Дениса Мацуева «Бисы от Генделя до Чайковского».

В программу также вошли гастрольные проекты: кукольные спектакли для детей, «Шоу Трансформеров на планете пузырей», выступление Gazan и гастроли Таганрогского театра имени А. П. Чехова.

Гастрономическая программа курорта включает тематические ужины, дегустации и винные мероприятия. В июле и августе пройдут события на винодельне «Шато де Талю», включая «День Шираза», гастроужины с региональными шеф-поварами и специальные программы с участием виноделен. В винном городе «Белый мыс» будут работать дегустационные площадки, музей вина и музыкальные вечера.

Развлекательная программа на курорте также рассчитана на весь сезон. В июле и августе запланированы клубные концерты Коста Лакоста, JANAGA, Сосо Павлиашвили, XCHO, тематические вечеринки и шоу-программы с участием зарубежных артистов.

В числе крупных городских событий — фестиваль «Геленджик многонациональный», образовательный проект для детей в сфере киноиндустрии «Ты кадр», а также юбилейный фестиваль актуальной культуры «Сезоны», который пройдет в сентябре.

Вячеслав Рыжков