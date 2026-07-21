Минтранс запретил стоянку в незащищенных ПВО местах в портах Азов и Кавказ

На подходе к морским портам Азов и Кавказ запретят якорную стоянку судов в местах, незащищенных средствами противовоздушной обороны. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на постановления Министерства транспорта России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин / Коммерсантъ Фото: Никита Юдин / Коммерсантъ

В приказе по порту Азов уточняется, что к его подходам не относятся акватории и подходы к портам Ейск и Таганрог. В документе по Кавказу указано, что к его подходам не относится акватория Темрюка. Кроме того, запрещается проход судов с неисправными средствами связи. Оба приказа вступают в силу по истечении 10 дней с момента публикации.

Ранее «Ъ» писал, что Минтранс допустил сокращение грузоперевозок в Азовском море из-за атак ВСУ.

Константин Соловьев