Минтранс допустил сокращение грузоперевозок в Азовском море из-за атак ВСУ

Минтранс предпринимает все необходимые меры для обеспечения грузовой логистики в связи с участившимися атаками на гражданский флот в Азовском море. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что судовладельцы отрабатывают меры по защите флота. В портах пытаются усовершенствовать трафик и сократить время обработки грузов.

«В случае необходимости и с учетом оперативной обстановки ... массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта», — добавили в Минтрансе.