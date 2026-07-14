Минтранс допустил сокращение грузоперевозок в Азовском море из-за атак ВСУ
Минтранс предпринимает все необходимые меры для обеспечения грузовой логистики в связи с участившимися атаками на гражданский флот в Азовском море. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве подчеркнули, что судовладельцы отрабатывают меры по защите флота. В портах пытаются усовершенствовать трафик и сократить время обработки грузов.
«В случае необходимости и с учетом оперативной обстановки ... массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта», — добавили в Минтрансе.
Участившиеся атаки на гражданский флот в Азовском море со стороны ВСУ, а также на портовую и транспортную инфраструктуру региона, происходили и ранее. Например, в апреле 2026 года беспилотник ВСУ атаковал сухогруз с пшеницей в Азовском море в районе Арабатской стрелки, что привело к гибели людей и затоплению судна. Также был инцидент в июне 2026 года, когда беспилотники атаковали грузовые суда «Натра» и «Зиркон» в Таганрогском заливе, а в июле 2024 года атака беспилотников на паром в порту Кавказ привела к жертвам и ограничениям на перевалку опасных грузов.