Сергея Шнурова не стали штрафовать за мат на концерте в Ярославле

Музыканта Сергея Шнурова не стали штрафовать за использование нецензурной лексики на концерте группы «Ленинград» в Ярославле 25 января 2026 года. Информация об этом содержится в ответе прокуратуры Красноперекопского района города общественнику Сергею Казанскому.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Концерт проходил в УКРК «Арена 2000. Локомотив». Общественник присутствовал на выступлении, после чего написал обращение в прокуратуру «об использовании нецензурной брани», откуда оно было передано в отдел полиции.

«По результатам проверки должностными лицами ОМВД России по Красноперекопскому городскому району было вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении»,— говорится в ответе прокуратуры.

Причины отказа в ответе не приводятся. Сроки давности привлечения Сергея Шнурова к ответственности уже прошли. Как стало известно «Ъ-Ярославль», в рекламе концерта стояла пометка 18+, кроме того, зрителей предупредили о возможном использовании ненормативной лексики. Полиция не обнаружила в произошедшем состава правонарушения.

Сергей Казанский пожаловался в прокуратуру уже на действия сотрудников полиции. Прокуратура провела проверку по этой жалобе, которая установила, что сотрудники ОМВД проверили обращение общественника «ненадлежащим образом». Начальнику отдела полиции в связи с этим направлено представление.

«Ъ» сообщал, что господина Шнурова ранее штрафовали на 500 руб. за ненормативную лексику, а житель Новосибирска после посещения концерта отсудил 2 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда, нанесенного ему артистом.

Антон Голицын