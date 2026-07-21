Пятнадцать кубанских девелоперов реализуют проекты вне Краснодарского края

Пятнадцать кубанских девелоперов реализуют проекты за пределами родного региона. В общей сложности эти компании строят 8,8 млн кв. м, из которых 45% — вне Краснодарского края. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в консалтинговой компании Macon.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Всего три года назад экспансия была еще очень осторожной: за пределы региона выходили только 10 компаний. При этом лишь 16% их портфеля приходилось на проекты вне Краснодарского края. Чаще всего кубанские компании можно встретить в Ростовской области и Адыгее — в этих регионах работает по 6 девелоперов. Важно отметить, что в свое время ростовский рынок сдвинули с места именно кубанские игроки. Также популярны Крым и Московская область — по три компании, в Ленинградской области — две компании. Еще в 14 регионах работает по одному игроку»,— рассказала директор по исследованиям консалтинговой компании Macon Ольга Змиевская.

В топ-3 компаний по количеству проектов за пределами Краснодарского края, по данным Macon, входят: Dogma (пять проектов в четырех регионах), ССК (девять проектов в пяти регионах), ГК «Точно» (шесть проектов в шести регионах).

«Главная сложность при выходе за пределы Краснодарского края — это не строительство, а понимание самого рынка. Каждый регион имеет свои особенности: структуру спроса, покупательские привычки, конкурентную среду, уровень доходов населения и скорость принятия решений. Поэтому невозможно масштабировать успешную модель без адаптации под конкретную территорию. Кроме того, на экономику проекта влияют стоимость земельных участков, обеспеченность инженерной инфраструктурой, логистика, доступность финансирования и сроки согласовательных процедур. Именно поэтому выход в новый регион всегда начинается с глубокого анализа рынка. Сегодня девелоперы значительно осторожнее подходят к выбору новых площадок и предпочитают запускать проекты там, где экономика максимально просчитывается еще на этапе концепции»,— пояснила коммерческий директор ГК «Метрикс Development» Юлия Сидорова.

Она уверена, что в ближайшие годы кубанские девелоперы продолжат выходить в другие субъекты России, но этот процесс станет более избирательным. «На первый план выйдут проекты с понятной экономической моделью, устойчивым платежеспособным спросом и долгосрочным потенциалом развития территории. Сегодня выигрывают не те компании, которые быстрее выходят в новые регионы, а те, кто умеет правильно выбирать локации, глубоко понимать потребности покупателей и создавать востребованный продукт. Именно эти факторы будут определять успех новых проектов в ближайшие годы»,— считает Юлия Сидорова.

Маргарита Синкевич