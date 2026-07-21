Клубный квартал 1799 лидирует в ТОП новостроек Ростовской области 20 месяцев подряд

Клубный квартал 1799 девелоперской компании НЕОМЕТРИЯ вошёл в Реестр рекордов Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) и стал первым проектом, который 20 месяцев подряд занимает 1 место в рейтинге новостроек Ростовской области по потребительским качествам среди жилых комплексов бизнес-класса.

Фото: пресс-служба ФД "Неометрия"

Реестр рекордов – это новый федеральный проект Единого ресурса застройщиков, в котором собраны уникальные достижения застройщиков и жилых комплексов на рынке многоквартирного строительства России.

Лидерство в рейтинге более полутора лет подтверждает высокую оценку проекта по ключевым потребительским характеристикам: архитектурным решениям, качеству благоустройства, инфраструктуре, уровню комфорта и безопасности. Включение в Реестр рекордов ЕРЗ стало еще одним подтверждением востребованности клубного квартала и системного подхода НЕОМЕТРИИ к созданию современной жилой среды.

1799 — флагманский проект бизнес-класса компании в историческом центре Ростова-на-Дону. Квартал включает четыре 10-этажных дома на приватной территории площадью 2,5 га. Архитектурная концепция вдохновлена эстетикой пушкинской эпохи и органично вписана в историческую среду города. В составе проекта — двухуровневый двор-парк с амфитеатром, спортивными и детскими площадками, прогулочными маршрутами и тематическими зонами отдыха, созданными по принципам современной городской среды. Напомним, что в июне этого года 1799 был введен в эксплуатацию, девелопер приступил к передаче ключей собственникам.

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