Квартал бизнес-класса «ГРЕЙД» от DOGMA признан «платиновым» по версии Urban Grade

Квартал «ГРЕЙД» федерального девелопера DOGMA прошел оценку Urban Grade – единственной системы сертификации новостроек в России – и подтвердил соответствие критериям бизнес-класса категории «Платина». Это является наивысшей оценкой качества жилого комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК ДОГМА Фото: пресс-служба ГК ДОГМА

По методике Urban Grade квартал оценивается по 350 критериям, включая архитектурные и инженерные решения, соблюдение экологических нормативов, качество строительных работ, оснащение дома системами безопасности. На основе этих результатов объекту присваивается определенный класс, который отражает уровень качества жилого комплекса. Анализ параметров проводится независимыми экспертами, не связанными с застройщиком, что обеспечивает объективность.

«Для девелоперской отрасли независимая оценка проектов становится важным механизмом подтверждения заявленного уровня продукта. Она позволяет говорить о качестве на языке объективных критериев и профессиональной экспертизы. Мы приветствуем развитие таких инструментов на рынке, поскольку они способствуют повышению доверия покупателей и задают единые ориентиры для всей отрасли. Для нас это также дополнительная ответственность – создавать проекты, которые сохраняют свою актуальность и ценность не только в момент покупки, но и спустя годы после ввода в эксплуатацию», – подчеркнула вице-президент по маркетингу и продажам ГК DOGMA Жанна Белянкина.

«Эксперты URBAN Grade отметили целостность городской среды квартала, где архитектура, благоустройство и инфраструктура работают как единая система. Жилой комплекс спроектирован с понятной логикой повседневной жизни: закрытые дворы без машин, детские и спортивные площадки, прогулочные аллеи, сквер и фонтанный комплекс. Особого внимания заслуживает развитая инфраструктура – гастрономические пространства, бутики, физкультурно-оздоровительный комплекс и коммерция на первых этажах, а в шаговой доступности поликлиника и детская школа искусств. Такой подход позволяет жителям решать ежедневные задачи рядом с домом, без лишних маршрутов», – отметила Ольга Хасанова, генеральный директор проектов URBAN.

«ГРЕЙД» – квартал бизнес-класса в 17 минутах от парка «Краснодар» и 30 минутах от центра города. Концепция проекта основана на идее «4 ступени гармонии», каждая из которых раскрывается в очередях строительства: «Познание» посвящено исследованию окружающего мира, «Вдохновение» раскрывает тему искусства и культуры, «Наследие» обращается к кубанским традициям, а «Тепло» подчеркивает ценность семьи. Архитектурные решения подчеркивают современный стиль: переменная этажность, панорамные окна, подсветка фасадов и дизайнерские МОПы.

Квартал предусматривает обширную социальную инфраструктуру, в том числе образовательные, культурные и спортивные объекты: четыре детских сада на 1400 мест, две школы на 2650 учеников c дополнительным образованием, детская школа искусств на 500 мест, поликлиника на 640 посещений в смену, физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым плавательным бассейном. Важным элементом станет закрытый клуб с подкаст-румом и детской зоной.

С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф

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