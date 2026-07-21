На пятом юбилейном фестивале Light Weekend в Абрау-Дюрсо выступят МОТ и Лолита

1 августа курорт Абрау-Дюрсо вновь станет главной летней площадкой черноморского побережья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Абрау Дюрсо Фото: пресс-служба Абрау Дюрсо

Здесь в пятый раз пройдет Light Weekend — музыкальный фестиваль, который уже стал самой яркой традицией сезона. На один вечер площадь Александра II в историческом центре Абрау-Дюрсо превратится в масштабную сцену, танцпол, гастробар и место силы для всех, кто скучал по настоящему лету. Light Weekend возвращается — с новыми именами, еще более мощным звуком и незабываемой атмосферой игристого настроения.

Light Weekend — это больше чем музыкальный фестиваль. Это событие, за которым возвращаются в Абрау-Дюрсо снова и снова ради ощущения праздника, свободы, беззаботного отдыха и энергии. Каждый год фестиваль собирает на одной сцене артистов, чьи песни становятся саундтреками этого лета, а сам курорт — местом притяжения для тех, кто ценит музыку, гастрономию и яркие впечатления.

В юбилейный, пятый год Light Weekend собрал новый мощный лайн-ап. Главным хедлайнером вечера станет МОТ — артист, чьи треки неизменно звучат на главных площадках страны и собирают миллионы прослушиваний. Его выступления — это сочетание живого звука, эмоциональной подачи и хитов, которые публика поет хором. Особую атмосферу фестивалю подарит Лолита — артистка с уникальной харизмой и сценической свободой, которая превращает каждое выступление в эмоциональное и искреннее шоу. За танцевальное настроение вечера будет отвечать DJ MUWIN, а также специальные гости фестиваля.

Но Light Weekend — это не только музыка, но и самые яркие впечатления сезона. На фестивале гостей ждут гастрономические корнеры с локальными специалитетами.

Фестиваль Light Weekend неразрывно связан с философией Абрау-Дюрсо — умением превращать моменты жизни в настоящие праздники. По легенде, именно в августе 1668 года Пьер Периньон открыл классический метод создания игристого вина. В Абрау-Дюрсо этот месяц уже много лет отмечают масштабным музыкальным событием, которое стало символом лета.

«Light Weekend — это главное летнее событие сезона на курорте Абрау-Дюрсо и в этом году мы продолжим удивлять! Хедлайнерами нашего лета станут МОТ и Лолита — суперзвезды, чья энергия способна зарядить каждого. Мы представим гостям все лучшее, за что так любят наш фестиваль: живой звук, яркое шоу и атмосферу большого праздника. Такие впечатления бывают только здесь — на берегу озера Абрау»,— отмечает вице-президент ГК «Абрау-Дюрсо» по туризму и специальным проектам Ирина Гончарова.

Генеральный партнер фестиваля — АО Альфа-Банк. На протяжении многих лет АльфаБанк выступает надежным партнером для бизнеса, а также спонсором крупных фестивалей, спортивных событий и арт-проектов, делая их доступнее, ярче и запоминающимися.

Партнер Light Weekend — Planto, бренд 100% растительных напитков, которые делают еду вкуснее, а моменты — ярче.

Официальный сайт фестиваля.

Продавец билетов: ООО "Центр винного туризма Абрау-Дюрсо", 353995, Краснодарский край г. Новороссийск с. Абрау-Дюрсо ул. Промышленная,19, ОГРН: 1092315001756

https://visitabrau.ru/

ООО "Центр винного туризма Абрау-Дюрсо"