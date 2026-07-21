В Сочи топливо отпускают на 50 автозаправочных станциях

По состоянию на 09:00 21 июля в Сочи работают 50 автозаправочных станций. На большей части из них продолжают действовать ограничения, введенные собственниками. На 30 АЗС топливо отпускают только непосредственно в топливные баки автомобилей, а максимальный объем заправки составляет 30 л на одно транспортное средство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По оперативным данным, бензин АИ-100 имеется в наличии на 24 автозаправочных станциях, АИ-95 — на 32, АИ-92 — также на 32 АЗС. Дизельное топливо доступно на 39 станциях, сжиженный газ — на 11 автозаправочных станциях.

Дополнительные ограничения действуют на отдельных объектах сети «Роснефть» и «Лукойл». Так, на двух автозаправочных станциях «Роснефти» топливо отпускают только по топливным картам. Еще на двух АЗС «Лукойла» аналогичный порядок распространяется на бензин, тогда как дизельное топливо на этих станциях можно приобрести без использования топливной карты.

Кроме действующих ограничений на отпуск топлива, часть автозаправочных станций временно не обслуживает автомобилистов. По состоянию на утро 21 июля еще три АЗС не отпускают топливо, а пять станций находятся на плановом ремонте.

Власти отметили, что ситуация с обеспечением автозаправочных станций остается на постоянном контроле, а информация о наличии топлива и работе АЗС обновляется по мере изменения обстановки.

Жителей и гостей курорта призвали не приобретать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж. По оценке городских властей, соблюдение этой рекомендации позволит сохранить доступность топлива для всех автомобилистов и избежать дополнительной нагрузки на действующие автозаправочные станции. Обо всех изменениях ситуации пообещали сообщать дополнительно.

Мария Удовик