В Анапе на 25 АЗС сохраняются ограничения на отпуск топлива

По состоянию на 09:30 21 июля в Анапе работают 25 автозаправочных станций. На части из них продолжают действовать ограничения, введенные собственниками. В зависимости от АЗС топливо отпускают только по топливным картам и для специального транспорта либо ограничивают объем заправки автомобилей. При этом отпуск топлива в канистры и другие емкости ограничили на всех работающих автозаправочных станциях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным оперативной информации, на десяти АЗС топливо отпускают исключительно по топливным картам и для специального транспорта. Еще на одиннадцати автозаправочных станциях действуют лимиты на объем топлива, который можно заправить в бак одного автомобиля.

Так, на восьми АЗС бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-100 отпускают не более 30 л на одно транспортное средство. На двух станциях лимит составляет 40 л для бензина АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива. Для дизельного топлива также действуют отдельные ограничения: на семи АЗС его отпускают не более 50 л, еще на трех — не более 60 л на один автомобиль.

По состоянию на утро 21 июля бензин АИ-92 имеется в наличии на 20 автозаправочных станциях, АИ-95 — на 21 АЗС, АИ-100 — на одной станции. Дизельное топливо доступно на всех 25 работающих автозаправочных станциях города-курорта.

Власти уточнили, что опубликованные сведения актуальны на 09:30 и могут измениться в течение дня в зависимости от поставок топлива и текущей ситуации на автозаправочных станциях.

Жителей Анапы также призвали не приобретать топливо впрок. По оценке властей, это позволит обеспечить доступность горючего для большего числа автомобилистов и сократить очереди на действующих автозаправочных станциях. Ограничения на отпуск топлива в дополнительные емкости продолжают действовать на всех АЗС города.

Мария Удовик