В Сочи при падении обломков БПЛА пострадала семилетняя девочка
В Сочи из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата пострадал ребенок. Семилетнюю девочку госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
По предварительной информации, угрозы жизни ребенка нет.
Фрагменты БПЛА упали на территории храма в Центральном районе города. На месте работают оперативные и специальные службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.