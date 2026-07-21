В Сочи при падении обломков БПЛА пострадала семилетняя девочка

В Сочи из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата пострадал ребенок. Семилетнюю девочку госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

По предварительной информации, угрозы жизни ребенка нет.

Фрагменты БПЛА упали на территории храма в Центральном районе города. На месте работают оперативные и специальные службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Мария Удовик