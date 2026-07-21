Экологический чемпионат по сбору мусора собрал активистов в Анапе

Южный девелопер Bravo впервые организовал экологический чемпионат по сбору мусора.

Фото: пресс-служба ООО СЗ Легис

Мероприятие прошло 18 июля на территории жилого комплекса «Кипарис» в Анапе и объединило жителей комплекса, их семьи и гостей.

В экологической акции приняли участие более 30 семей — около 100 человек. Объединив усилия, команды собрали более 562 кг мусора, разделив его на органические и неорганические отходы. На переработку и утилизацию направили 235,9 кг органических и 326,1 кг неорганических отходов. В номинации «Лучший семейный результат» победила команда, собравшая 92 кг мусора, а лучший детский результат составил 57,9 кг.

Экологический чемпионат стал не только акцией по уборке территории, но и семейным праздником. Музыкальное сопровождение и соревновательный формат создали атмосферу, в которой забота о природе объединилась с общением соседей и активным отдыхом.

Участники отметили, что совместная работа позволила провести время всей семьёй, а детям — наглядно увидеть, насколько важен личный пример в вопросах экологической ответственности. Завершилось мероприятие награждением победителей: трое самых результативных участников получили бытовую технику, а взрослым и детям вручили памятные сувениры от девелопера Bravo.

«"Кипарис" — комплекс с богатым природным окружением, где рядом находятся море, реликтовый лес и уникальные озёра. Жить в таком месте — большая удача и одновременно ответственность. Чем больше усилий мы вложим в сохранение природы сегодня, тем выше будет качество жизни завтра. Благодарим всех, кто поддержал эту инициативу, и надеемся, что экологический чемпионат станет доброй традицией», — отметил основатель девелопера Bravo Аркадий Погосян.

Компания планирует проводить экологический чемпионат регулярно, сделав его частью взаимодействия с жителями и партнёрами.

Bravo — молодой девелопер на рынке недвижимости Юга России. С 2024 года компания реализует жилой комплекс «Кипарис» в посёлке Сукко, сочетая современную инфраструктуру с уникальным природным окружением.

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