В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА

В Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителей и гостей города призвали соблюдать меры безопасности и укрыться в помещениях без окон. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При объявлении угрозы находящимся в помещениях рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в комнатах без окон либо с окнами, не выходящими на море. Для этого подходят коридор, ванная, туалет или кладовая.

Если сигнал застал на улице, следует спуститься в цокольный этаж ближайшего здания, подвал, тоннель, подземный переход или на подземную парковку. Автомобиль и стены многоквартирных домов для укрытия использовать запрещено.

Граждан предупредили о запрете съемки и публикации в соцсетях кадров работы средств противовоздушной обороны, беспилотников и их обломков, а также действий специальных и оперативных служб.

Рекомендовано сохранять спокойствие и находиться в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы. Телефон экстренных служб — 112.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Алина Зорина