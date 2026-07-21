В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты

В аэропорту Сочи утром 20 июля введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов, сообщила пресс-служба авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Службы аэропорта готовы к возобновлению работы после снятия ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Обо всех изменениях в расписании полетов авиакомпании проинформируют пассажиров дополнительно.

На данный момент в терминале города-курорта продолжают работу бесплатная комната матери и ребенка, а также фонтанчики с питьевой водой у санитарных комнат. Пассажиров просят с уважением относиться к окружающим, не занимать сиденья вещами и багажом, уступать сиденья тем, кому сложнее стоять.

«Пассажиры могут отслеживать всю необходимую информацию по своему рейсу на онлайн-табло в терминале, на сайте аэропорта, авиакомпаний, а также внимательно слушать аудиообъявления в терминале»,— отмечается в сообщении авиагавани Сочи.

Ранее, утром 20 июля, ограничения на полеты были введены в аэропортах Краснодара и Геленджика.

Алина Зорина