«Для Сочи средства турналога — важнейший источник финансирования городской среды»

Глава Сочи Андрей Прошунин провел вторую большую встречу с журналистами, которая продлилась 3,5 часа. За это время мэр рассказал о курортном сезоне и ситуации с наличием бензина на АЗС, возможности налоговых послаблений для санаториев и обновлении принятого в 2023 году генплана. Подробнее — в материале «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Пресс-конференция Андрея Прошунина началась с вопроса о курортном сезоне. Мэр рассказал, что с начала этого года туристический поток в Сочи превысил 3,6 млн человек. Сегодня на курорте отдыхают около 170 тыс. туристов. Средняя загрузка средств размещения в июле составляет 77%. В августе забронировано 72% номерного фонда. При этом туристы все чаще принимают решение о поездке не заблаговременно, а «здесь и сейчас».

Градоначальник добавил, что с мая на побережье проведено 3,5 тыс. исследований морской воды. «Все соответствуют норме. Регулярный контроль ведется в 44 мониторинговых точках. Параллельно специалисты Роспотребнадзора отбирают пробы пляжного грунта на нефтепродукты — грунт также полностью соответствует гигиеническим нормативам, загрязнений не выявлено»,— сказал он, отметив, что ежедневный мониторинг ведут еще около 30 специалистов администрации.

Другой важной темой стала безопасность жителей и гостей курорта. Господин Прошунин сообщил, что городские власти обновили на пляжах схемы эвакуации. На случай ракетной атаки или налета беспилотников на побережье установили указатели, ведущие к ближайшим заглубленным укрытиям. «Руководителям пляжей доведен алгоритм действий при обнаружении беспилотного воздушного судна, приказами назначены ответственные должностные лица при проведении эвакуации граждан»,— подчеркнул глава города. Он добавил, что если в 2024 году муниципальная система оповещения состояла из 166 единиц техники, то в 2026 году их количество выросло до 427. Планируемое общее количество — 799 единиц.

Всего в Сочи расположены 220 защитных сооружений гражданской обороны. «На постоянной основе продолжается работа по обследованию помещений и других сооружений подземного пространства, в том числе подвалов и цокольных этажей многоквартирных домов, которые могут использоваться в качестве укрытия. Из 522 обследованных подвалов для этих целей подходят 280 объектов. Их вместимость превышает 400 тыс. человек»,— рассказал мэр.

Комментируя ситуацию с дефицитом топлива, Андрей Прошунин заверил, что поставки идут регулярно, а крупные игроки («Роснефть», «Газпром» и «Лукойл») не планируют вводить в городе новые ограничения или меры по регулированию очередей.

«На части АЗС введено разумное ограничение отпуска топлива — до 30 л в бак. Это сделано собственниками специально, чтобы ресурса хватило всем водителям равномерно»,— пояснил градоначальник.

По его словам, приостановки продаж возможны лишь точечно. Например, на одной станции «Газпрома» из-за логистических задержек у Горячего Ключа, во время разгрузки бензовозов или действия сигнала воздушной тревоги. Четыре АЗС на курорте закрыты на плановый ремонт, еще четыре простаивают по техническим причинам. «Это штатная ситуация для такого протяженного и логистически сложного курорта, как Сочи»,— сказал глава города.

Отвечая на вопрос «Ъ-Сочи», он заявил, что власти курорта изучают возможность введения льгот по уплате турналога для санаториев и детских лагерей, но делать это будут с учетом сбалансированности городского бюджета.

«Для Сочи с самым большим номерным фондом в крае средства турналога — важнейший источник финансирования городской среды. В 2025 году плановая сумма сборов составляла 500 млн руб., однако при ставке 1% удалось собрать свыше 1 млрд руб. Тогда налог платили 418 средств размещения»,— отметил Андрей Прошунин.

Проведение эксперимента по легализации гостевых домов увеличило реестр легальных средств размещения почти до 1,6 тыс., объективно расширив налоговую базу. Несмотря на это, план властей на текущий год при ставке 2% составляет 900 млн руб., из которых в казну города поступило более 500 млн руб.

Отдельной темой пресс-конференции стала корректировка градостроительной политики. В ноябре 2025 года правительство России признало Сочи курортом федерального значения с уточненной общей площадью 351 тыс. га, а также расширило территорию Сочинского национального парка. В связи с этим городские власти приступили к актуализации генерального плана, утвержденного в 2023 году, сообщил Андрей Прошунин. Работа ведется при поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и во взаимодействии с председателем Совета федеральной территории (ФТ) «Сириус» Еленой Шмелевой.

После завершения обновления генплана власти намерены утвердить новые правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Глава Сочи уверен, что именно последовательность «сначала генеральный план, затем ПЗЗ» обеспечит системность и прозрачность градостроительной политики.

Более 95% всей площади Сочи находится в федеральной собственности, 2% — в собственности граждан и юридических лиц, менее 1% — у региона, 1% — в муниципальном ведении.

При этом проект новых ПЗЗ прошел согласования в краевом департаменте архитектуры, управлении госохраны объектов культурного наследия, региональном министерстве природных ресурсов и рассмотрен Минприроды РФ. Поскольку документ затрагивает территории особого природоохранного, научного, историко-культурного и рекреационного значения, он подлежит обязательному согласованию с Минстроем РФ, которое последует за утверждением генплана. В обновленном документе отдельно планируется закрепить условия сохранения городских пляжей. «Я предполагаю, что в следующем году мы должны завершить эту работу»,— резюмировал господин Прошунин.

Дмитрий Холодный