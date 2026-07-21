В аэропорту Геленджика ввели ограничения на полеты

В аэропорту Геленджика введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Пассажиры могут отслеживать информацию о статусе рейса на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта и в здании терминала.

В терминале доступны: комната матери и ребенка (для пассажиров с детьми до семи лет), камера хранения, персональное сопровождение маломобильных пассажиров, а также выдача справок о задержках, переносе или отмене рейсов.

Ранее ограничения в аэропорту Геленджика вводились 20 июля в 16:35 и были отменены в 16:51. Затем их вводили вновь около 02:02. Согласно действующему NOTAM, аэропорт принимает регулярные рейсы с 08:30 до 20:00.

UPD: ограничения на полеты в аэропорту Геленджика сняты в 09:08 мск.

Алина Зорина