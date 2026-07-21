Для медработников в Сочи могут ввести особый режим парковки

В Сочи на заседании межведомственной городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения рассмотрят вопрос введения особого режима пользования парковочными местами для сотрудников медицинских учреждений, а также возможность организации кругового движения транспорта в Больничном городке. Эти предложения обсудили на рабочем совещании в Городском Собрании Сочи с участием представителей администрации, депутатов, регионального министерства здравоохранения и руководителей медицинских учреждений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам обсуждения директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вадим Копылов сообщил, что оба вопроса вынесут на рассмотрение профильной городской комиссии. Планируется оценить возможность изменения организации дорожного движения таким образом, чтобы обеспечить более удобный доступ к медицинским учреждениям и одновременно сохранить пропускную способность прилегающих улиц.

Необходимость пересмотра действующей схемы парковки связана с обращениями, касающимися работы медицинских учреждений и доступности парковочных мест для их сотрудников и посетителей. В ходе совещания также обсуждались варианты организации движения транспорта на территории Больничного городка.

По данным, озвученным на совещании, в 2025 году доходы бюджета Сочи от работы платного парковочного пространства составили 229,5 млн руб. При этом в городе сократили количество улиц с платными парковками — с 73 до 56.

Участники совещания также обсудили действующую систему льгот. Бесплатное размещение на платных парковках сохраняется для ряда категорий граждан и транспортных средств, включая участников специальной военной операции и членов их семей, многодетные семьи, участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза, Героев России, полных кавалеров ордена Славы, Героев труда Кубани, а также инвалидов при соблюдении установленных требований. Кроме того, льготы распространяются на электромобили, размещаемые на специально оборудованных местах с зарядными устройствами, и служебный транспорт экстренных и силовых ведомств.

Окончательное решение по возможному изменению режима парковки для работников медицинских учреждений и организации кругового движения в Больничном городке примет межведомственная городская комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения после рассмотрения соответствующих предложений.

Мария Удовик