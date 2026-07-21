В Сочи и Туапсинском округе 21 июля пройдут плановые отключения света

Плановые работы на объектах электросетевого хозяйства пройдут 21 июля в Сочи и Туапсинском муниципальном округе. Для безопасного выполнения мероприятий на энергооборудовании высоковольтной подстанции специалисты временно ограничат подачу электроэнергии по ряду адресов. Об этом сообщили в энергокомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Основная часть работ запланирована с 07:00 до 19:00. В Сочи ограничения затронут село Верхнениколаевское, где временно отключат электроснабжение на улицах Кузнечной, Мостовой, Псебайской, Николаевской, Тульской, Родной, Глициний, Владимировской, Светогорской, Прогресс, Лавровой и Просвещения, а также в Тульском и Прибрежном переулках.

В Центральном районе Сочи без электроснабжения на время проведения работ могут остаться дома на улицах Комсомольской, Красной, Лысая Гора, Пионерской, Фадеева, Стартовой, Виноградной, Целинной, Плеханова, Донской и Армянской, а также в Виноградном, Строительном и Черешневом переулках. Ограничения коснутся территории садоводческого товарищества «Яблонька».

Работы также проведут в селе Шаумяновка на улице Туманяна, поселке Волковка на улице Космической, поселке Сергей Поле на улицах Славы, Батумском шоссе и Прозрачной, а также в Тамбовском переулке. В поселке Лоо отключения затронут улицы Разина и Кузнечную, а в поселке Каткова Щель — Курганную улицу и Курганный переулок.

Плановые ограничения электроснабжения предусмотрены и в населенных пунктах Туапсинского муниципального округа. В селе Агой работы пройдут в микрорайоне Веста, квартале «Яблонька», на улицах Центральной, Каштановой, Яблоневой, Магнолий, Лесной, Садовой, Солнечной, Радужной, Светлой и Родниковой, а также в переулках Магнолий и Центральном и на территории СНТ «Алмаз».

В поселке Новомихайловском временно ограничат электроснабжение на Геологической, Колхозной, Цветочной и Шаумяна улицах, а также в Водопадном, Лунном и Цветочном переулках. В поселке Джубга и селе Молдавановка работы затронут улицы Центральную, Дорожную, Горнарскую, Матросова, Лесную, Новую, Заречную и Подгорную, а также Южный переулок.

Кроме того, ограничения введут в селе Индюк на Майкопской и Набережной улицах, в селе Бжид на улицах Заречной, Черноморской, Подгорной, Ореховой и Демократической, а также в селе Мессажай.

В энергокомпании пояснили, что временные ограничения необходимы для безопасного проведения работ на энергооборудовании высоковольтной подстанции. Дополнительную информацию жители могут получить по телефону горячей линии 8 800 220 0 220.

Мария Удовик