Прокуратура требует вернуть Минобороны земельный актив в Сочи

Военная прокуратура Южного военного округа добивается возврата Министерству обороны РФ земельного участка и объекта незавершенного строительства в Сочи, которые в 2021 году АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) передало московскому ООО «Олимпситистрой». Арбитражный суд Краснодарского края признал переход имущества коммерческой компании нарушающим интересы Минобороны как крупнейшего кредитора ГУОВ. Как стало известно «Ъ», материалы, связанные с подготовкой сделки, направляли тогдашнему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, который в настоящее время проходит по уголовному делу о коррупции вместе с учредителем «Олимпситистроя» Александром Фоминым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Компания «Олимпситистрой» обжаловала решение суда первой инстанции в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде. Согласно материалам картотеки арбитражных дел, решение Арбитражного суда Краснодарского края вынесли 9 июня 2026 года по иску военной прокуратуры ЮВО, действовавшей в интересах Министерства обороны РФ.

Предметом судебного разбирательства стал имущественный комплекс, расположенный в микрорайоне Лысая Гора в Сочи. В него входят земельный участок площадью 0,34 га и расположенное на нем недостроенное здание площадью 630 кв. м со степенью готовности 8%. Участок находится выше санатория «Светлана», между дублером Курортного проспекта и железнодорожной линией. Территория относится к зоне многоэтажной жилой застройки, а разрешенный вид использования предусматривает строительство жилого дома.

До июля 2021 года недвижимость находилась в собственности АО «Главное управление обустройства войск». Затем имущественный комплекс передали ООО «Олимпситистрой» по договору отступного. Стоимость передаваемого актива определили в 52 млн руб.

В феврале 2026 года военная прокуратура Южного военного округа по обращению Министерства обороны провела проверку соблюдения законодательства при распоряжении федеральной собственностью должностными лицами ГУОВ. По итогам проверки установили, что сделку с сочинской недвижимостью заключили по цене ниже ее фактической стоимости. В судебных материалах стоимость спорного имущества оценивается примерно в 90 млн руб.

Прокуратура также указала, что на момент заключения договора АО «Главное управление обустройства войск» уже имело подтвержденную судебными решениями задолженность перед Министерством обороны в размере 19,5 млрд руб. По мнению надзорного ведомства, отчуждение федерального имущества в таких условиях нарушило имущественные интересы крупнейшего кредитора предприятия.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края право собственности ООО «Олимпситистрой» на земельный участок и объект незавершенного строительства прекратили. Однако компания воспользовалась правом на обжалование и добивается отмены судебного акта в апелляционной инстанции. Рассмотрение спора продолжается.

Мария Удовик