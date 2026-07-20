Ярославский облсуд не изменил приговор по делу о гибели семерых в ДТП с поездом

Ярославский областной суд по итогам рассмотрения апелляционных жалоб оставил без изменений приговор двум виновникам аварии на железнодорожном переезде около села Берендеево, в которой погибли семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авария на переезде

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Авария на переезде

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

«Рассмотрев доводы апелляционных жалоб, изучив материалы уголовного дела, судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда пришла к выводу, что приговор является законным и обоснованным, не подлежит изменению. Приговор вступил в законную силу»,— сообщили в пресс-службе.

Ранее Переславский районный суд признал виновными мастера дорожного линейного участка Михаила Барского и монтера пути Валерия Гришина в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта, повлекшем по неосторожности смерть семи лиц, а также причинение крупного ущерба ОАО «РЖД» и ООО «Московская транспортная компания».

Суд установил, что 1 апреля 2024 года на железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги обязанности дежурного исполнял Валерий Гришин. Он не имел необходимых профессиональных навыков и был пьян. Гришин пустил рейсовый автобус на пути перед приближающимся пассажирским поездом «Архангельск – Москва», отключив устройство заграждения. По словам дежурного, автобус заглох на путях, и произошло столкновение. Погибли водитель автобуса и шесть пассажиров.

Гришина приговорили к 8 годам колонии-поселения. Михаил Барский получил 4 года принудительных работ с удержанием 15% от зарплаты в доход государства за то, что незаконно допустил к исполнению обязанностей Гришина. Также Барский не сможет 2 года заниматься деятельностью, связанной с технической эксплуатацией железных дорог.

Уголовное дело рассматривал Переславский районный суд. На приговор жалобы подавали защитник осужденного Михаила Барского, представитель одной из потерпевших и гражданский истец ООО «Московская транспортная компания».

Алла Чижова