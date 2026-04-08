Вынесен приговор по делу о столкновении автобуса с поездом Архангельск — Москва

Переславский районный суд Ярославской области огласил приговор двум виновникам аварии на железнодорожном переезде около села Берендеево, в которой погибли семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

«Ъ» сообщал, что 1 апреля 2024 года автобус выехал на пути перед приближающимся поездом №15 Архангельск — Москва и заглох, что привело к столкновению. В ДТП погибли семь человек — шесть пассажиров и водитель автобуса.

Как установил суд, в тот день обязанности дежурного по ж/д-переезду исполнял монтер пути 3-го разряда Валерий Гришин, не прошедший необходимого обучения для выполнения обязанностей. На дежурстве Гришин находился в состоянии алкогольного опьянения. Именно он пропустил на переезд автобус.

В суде Гришин вину признал частично и пояснил, что в тот день недалеко остановились два состава, из-за чего переезд был закрыт и скопилось много машин. Дежурный начал пускать машины между шлагбаумами, опуская плиты. С просьбой пропустить автобус к нему обратился его водитель.

«Он сказал ему, что пропустить не может. Водитель настаивал, и подсудимый пошел ему навстречу и опустил все заградительные плиты, рассчитывал, что автобус проедет быстро»,— рассказали в пресс-службе суда.

Когда автобус остановился у второго шлагбаума, загорелась лампа датчика движения поезда, и Гришин начал кричать водителю, чтобы тот ломал шлагбаум и проезжал. По словам дежурного, автобус заглох на путях, и произошло столкновение.

Валерия Гришина суд признал виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта, повлекшем по неосторожности смерть семи человек, а также причинении крупного ущерба ОАО «РЖД» и ООО «Московская транспортная компания», совершенном лицом в состоянии опьянения. Ему назначено восемь лет колонии-поселения.

Также на скамье подсудимых оказался мастер дорожного линейного участка №2 эксплуатационного депо № 1 Ростов-Ярославской дистанции пути Северной железной дороги Михаил Барский. Суд установил, что он незаконно допустил к исполнению обязанностей Валерия Гришина. С обвинением Барский не согласился.

«Пояснял, что на переездах существовала нехватка дежурных, о чем он неоднократно сообщал руководству. Гришин имел навыки работы дежурного по переезду, длительное время выполнял обязанности дежурного»,— привели в пресс-службе суда позицию подсудимого.

Мастера линейного участка суд признал виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта, повлекшем по неосторожности смерть семи человек, а также в причинении крупного ущерба. Ему суд назначил четыре года принудительных работ с удержанием из заработной платы 15% в доход государства. Барскому на протяжении двух лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с технической эксплуатацией железных дорог.

Алла Чижова