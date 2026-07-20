Краснодарский край лидирует на Юге по проектам КРТ

В регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов реализуется более 200 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Краснодарский край сохраняет лидирующие позиции среди субъектов юга России, сообщает пресс-служба Минстроя России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

По словам замминистра строительства и ЖКХ РФ Александра Ломакина, на проекты КРТ на Юге и Северном Кавказе приходится 14% от общей площади всех проектов в стране и 22% их градостроительного потенциала. С 2021 года совокупный объем введенной недвижимости по этому механизму достиг 5 млн кв. м.

Общая площадь проектов КРТ на Юге и Северном Кавказе превышает 6 тыс. га, градостроительный потенциал оценивается в 40 млн кв. м жилья. Всего в России сегодня реализуется порядка 1,5 тыс. проектов комплексного развития территорий.

Градостроительный потенциал проектов в Краснодарском крае достигает 5,7 млн кв. м. На Северном Кавказе внедрение механизма развивается медленнее из-за преобладания малоэтажного и индивидуального строительства. Для стимулирования таких проектов принято решение о выделении субсидий на создание инфраструктуры.

Как отметила директор департамента комплексного развития территорий Мария Синичич, в программу вошли все регионы СКФО, что повысило интерес к механизму КРТ — активно включились Дагестан и Северная Осетия. Господдержку также получает Адыгея, там уже запускаются проекты КРТ с использованием федерального финансирования.

В 81 регионе в активной стадии находится почти 1,5 тыс. проектов КРТ на площади 30,5 тыс. га. Градостроительный потенциал — 223,8 млн кв. м недвижимости, включая 168,2 млн кв. м жилья.

Алина Зорина