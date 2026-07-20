Уралсиб запустил сервис подбора маршрута международного платежа в интернет-банке для бизнеса

Банк Уралсиб запустил сервис расчета стоимости международных платежей – теперь клиенты могут рассчитать стоимость международного платежа и подать заявку на подбор маршрута в интернет-банке для бизнеса «Уралсиб Бизнес Онлайн».

Фото: предоставлено пресс-службой Банка Уралсиб

Для оформления заявки – в разделе ВЭД необходимо заполнить направление, страну, сумму и валюту, после чего по кнопке «Рассчитать платеж» можно увидеть предварительный расчет стоимости. В этой же форме можно узнать подробнее о доступных маршрутах, а также направить инвойс и получить точный расчет. Заявка будет обработана банком в течение 30 минут. Статус заявки можно отследить на вкладке «Заявки» в разделе «ВЭД-Решение».

Сервис поможет предпринимателям, финансовым директорам и менеджерам ВЭД заранее оценить расходы, сравнить варианты и выбрать оптимальный маршрут платежа.

Уралсиб предлагает предпринимателям комплексные банковские решения для малого и среднего бизнеса. Банк развивает продукты и сервисы с акцентом на цифровое взаимодействие с клиентами, сочетая финансовые инструменты с удобными нефинансовыми сервисами, необходимыми для повседневной работы и развития бизнеса. Более подробную информацию о продуктах и услугах для бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»,

ОГРН: 1020280000190. Юридический адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8