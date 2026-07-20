В Новороссийске вечером 20 июля работают 19 АЗС

По состоянию на 18:00 20 июля в Новороссийске работают 19 автозаправочных станций. АИ-95 доступен на двух АЗС, АИ-92 — на девяти, дизельное топливо — на 17, АИ-100 в наличии нет, сообщила администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На всех работающих станциях по решению собственников введены ограничения: топливо отпускается только в баки, литраж варьируется от 20 до 60 л на один автомобиль.

Работающие АЗС находятся: «Роснефть» — Мысхакское шоссе (в наличии АИ-92, АИ-95; ДТ отпускается только по топливным картам и для спецтранспорта), п. Верхнебаканский (АИ-92, ДТ); «Лукойл» — пр. Дзержинского (АИ-92, ДТ), ст. Раевская (ДТ), тер. Цемдолина, ул. Ленина (ДТ), с. Глебовское (ДТ), п. Верхнебаканский (АИ-92, ДТ); «Газпромнефть» — с. Гайдук (АЗС на въезде в город, в наличии ДТ); Rusoil — тер. Цемдолина (АИ-92, АИ-95); «Уфимнефть» — на всех заправках в наличии ДТ, на АЗС по ул. Малоземельская, ул. Суворовской и пр. Дзержинского в наличии АИ-92; АЗС «Ягуар» — ст. Натухаевская, ул. Шоссейная (АИ-92, ДТ).

Отмечается, что АЗС в Цемдолине на улице Ленина (две «Роснефти»), на территории Кирилловки («Роснефть») и на Сухумском шоссе («Лукойл») отпускают топливо только для спецтранспорта и по топливным картам. Жителей просят воздержаться от посещения этих заправок. Еще 12 АЗС временно не работают.

Для местных сельхозпроизводителей определено место для отпуска ГСМ в установленное время.

Проверить наличие топлива можно в чат-боте платформы MAX. Власти призвали водителей не закупать топливо впрок.

Алина Зорина