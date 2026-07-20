JAECOO J6: кроссовер для людей, вещей и питомца

При выборе семейного автомобиля важны комфорт для всех пассажиров, удобный багажник, надежность, безопасность и практичность. JAECOO J6, кроссовер для повседневной жизни и поездок с питомцами, соответствует этим критериям. Стоимость — от 2 290 000 руб.

Фото: пресс-служба «Авто для Вас Премиум»

В традициях JAECOO: семья, поездки и маршруты за город

JAECOO последовательно развивает образ автомобилей для тех, кто не ограничивает себя маршрутом «дом — работа — магазин». При этом J6 не пытается выглядеть чрезмерно тяжелым или сложным автомобилем. Это городской кроссовер с характерной «квадратной» архитектурой кузова, хорошим запасом пространства и практичной посадкой в салоне.

Под капотом JAECOO J6 установлен турбированный двигатель с чугунным блоком цилиндров, цепным ГРМ и распределенным впрыском топлива. Объем составляет 1.5 литра, мощность — 147 л.с. и крутящий момент — 210 Нм. Вся линейка комплектаций оснащается 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач 6DCT260 с блоком сцеплений в масляной ванне и передним приводом. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,5 л на 100 км, а в качестве топлива допускается бензин АИ-92.

Если в семье есть питомец

Любимый домашний питомец, как никто другой, помогает понять, насколько автомобиль удобен в обычной жизни. Одно дело — ездить одному или вдвоем. Совсем другое — взять с собой собаку, переноску, плед, миску, воду, корм, игрушки и еще вещи для прогулки или поездки за город.

JAECOO J6 отлично справляется с этой задачей. Багажник объемом 480 литров позволяет разместить не только повседневные покупки или сумки, но и вещи для питомца. Если нужно больше места, объем можно увеличить до 1180 литров за счет складывания спинки второго ряда.

Пятая дверь и высокая компоновка кузова упрощают загрузку вещей.

Люди, вещи и безопасность

Разумеется, семейный кроссовер должен быть удобен не только для багажа и животных. Важно, чтобы и пассажирам было комфортно в дороге, а водитель чувствовал спокойствие за всех, кто находится в салоне.

Уже в базовой комплектации «Актив» JAECOO J6 получает фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, а также боковые передние подушки безопасности. В комплектации «Престиж» дополнительно появляются боковые шторки безопасности.

Также уже в «Активе» есть система стабилизации курсовой устойчивости, антиблокировочная тормозная система, система распределения тормозного усилия, мониторинг давления в шинах, крепления детских кресел для второго ряда, детский замок, автоматическое запирание дверей на скорости, датчики света и дождя, ассистент спуска с горы и система помощи при старте в гору и многое другое.

От стартовой к максимальной версии

Покупателям доступны три комплектации:

Актив (от 2 290 000 руб.) — включает 17-дюймовые диски, LED-фары, обогрев сидений и руля, круиз-контроль, бесключевой доступ и 9-дюймовый дисплей.

Комфорт (от 2 449 000 руб.) — предлагает 18-дюймовые диски, систему кругового обзора, панорамное остекление и 13,2-дюймовый экран.

Престиж (от 2 649 000 руб.) — добавляет панорамную крышу, адаптивный круиз-контроль и системы безопасности, а также вентиляцию сидений и беспроводную зарядку.

ФАД КАВКАЗ, 161-й км, 420

ntk/ +7(861)207-25-64

jaecoo-adv-arm.ru

ООО "АВТО ДЛЯ ВАС ПРЕМИУМ"