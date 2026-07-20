Суд на Кубани «защитил» контракты Анапы по ликвидации ЧС из-за разлива мазута

Арбитражный суд Краснодарского края отказал владельцу потерпевшего в декабре 2024 года в Керченском проливе крушение танкера ЗАО «Волгатранснефть» в иске о признании недействительными контрактов на 270 млн руб., заключенных администрацией Анапы с ликвидатором последствий ЧС.

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Как следует из материалов дела, «Волгатранснефть» требовала признать недействительными пять муниципальных контрактов, заключенных властями Анапы в декабре 2024 года с компанией «Биопотенциал». Сейчас расходы по оплате в том числе и этих контрактов муниципалитет взыскивает в рамках другого процесса (как сообщалось ранее, всего муниципалитет требует с собственников обоих затонувших судов и одного фрахтователя порядка 670 млн руб.).

Предметом оспариваемых муниципальных контрактов было оказание услуг по обезвреживанию и утилизации песка, загрязненного нефтепродуктами. «Волгатранснефть» полагала, что контракты, заключенные Анапой с «Биопотенциалом», являются мнимыми сделками, поскольку, посчитала она, у подрядчика отсутствовали необходимые мощности для утилизации заявленного объема отходов (более 16,6 тыс. тонн).

В ходе судебного процесса суд отклонил ходатайства истца об истребовании дополнительных документов у ответчика и о привлечении к делу в качестве третьего лица страховой компании.

АС Кубани пришел к выводу, что факт реального исполнения контрактов подтвержден материалами дела, в частности, двусторонними акты приема-передачи отходов и универсальными передаточными документы, подписанные сторонами без замечаний.

Суд также отметил, что истцу не удалось доказать наличие у ответчиков умысла на злоупотребление правом или нарушение публичных интересов при заключении контрактов. Доводы о нарушении закона о контрактной системе не нашли подтверждения, а непредставление документации в рамках другого арбитражного дела не является основанием для признания сделок недействительными.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор взыскал с владельцев танкеров порядка 85 млрд руб. Также АС Кубани сейчас рассматривает иск к ним министерства природных ресурсов Краснодарского края о компенсацию вреда от гибели животных и птиц после разлива мазута на 34,3 млрд руб. Требования администрации Анапы в качестве компенсации расходов на ликвидацию ЧС составляют порядка 670 млн руб. ФГБУ «Морспасслужба» и администрации Темрюкского взыскивают с судовладельцев компенсации расходов на ликвидацию ЧС в размере 485 млн руб. и 28 млн руб. соответственно.

Михаил Волкодав