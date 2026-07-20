ESTEO MX: новый герой премиального сегмента

На российский рынок выходит новая модель ESTEO MX.

Фото: пресс-служба "Авто для Вас"

Это среднеразмерный премиальный внедорожник, который уже доступен для предзаказа по цене от 3 890 000 в Краснодаре в дилерском центре АВТО ДЛЯ ВАС. ESTEO MX еще до появления в продаже вызвал заметный интерес. Модель обладает сильной комбинацией важных для водителей характеристик — крупный кузов, выразительный дизайн, двигатель 2.0 TGDI, 8-ступенчатый гидротрансформаторный «автомат», полный привод, дорожный просвет 200 мм, богатый салон и широкий набор электронных помощников.

ESTEO MX будет интересен тем, кто хочет получить современный, просторный и технологичный внедорожник для города, трассы, семьи, поездок за город и повседневной эксплуатации. И все это без ощущения, что ради одного преимущества пришлось отказаться от другого.

Внешность и размеры

ESTEO MX — крупный и стильный кроссовер. Передняя часть, светотехника, линия капота, формы кузова и аккуратные пропорции создают ощущение автомобиля, который выглядит солидно не только в рекламных буклетах, но и в реальном городском потоке.

Длина кузова составляет 4775 мм, ширина — 1890 мм, высота — 1725 мм, колесная база — 2800 мм. Дорожный просвет — 200 мм. Благодаря таким габаритам автомобиль обладает просторным салоном, уверенной посадкой за рулем, достойным запасом места для пассажиров и практичностью, важной для дальних поездок.

2.0 TGDI, 8AT и полный привод

Одна из сильнейших сторон ESTEO MX — техническая составляющая. Под капотом расположен двигатель 2.0 TGDI мощностью 197 л.с. и крутящим моментом 375 Нм. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Для многих это важный момент. Классический «автомат» по-прежнему воспринимается как понятное и востребованное решение для крупных автомобилей. Такая коробка передач отлично подходит и для города, и для трассы, и для поездок с максимальной загрузкой.

В оснащение ESTEO MX входит полный привод. В сочетании с высоким дорожным просветом и семью режимами движения это делает автомобиль более универсальным.

При этом средний расход топлива в смешанном цикле составляет 9,2 л на 100 км. Для крупного полноприводного автомобиля с двигателем 2.0 TGDI и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач это выглядит вполне разумным показателем.

Интерьер и комфорт

Премиальный автомобиль должен производить впечатление не только снаружи. В интерьере ESTEO MX ставка сделана на пространство, цифровую архитектуру и комфорт. Архитектура передней панели включает три независимых экрана. Цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма выполнена с классическими «колодцами» отображения скорости и оборотов двигателя. Это приятная деталь для тех, кто любит современные технологии, но не хочет полностью отказываться от привычной логики приборов. В центральной части расположен основной монитор управления диагональю 15,6 дюйма, а для переднего пассажира предусмотрен отдельный персональный дисплей на 12,3 дюйма. Такая компоновка делает салон более современным и при этом разделяет зоны управления: водитель получает свои данные, центральный экран отвечает за основные функции, а пассажир может пользоваться отдельным дисплеем.

Внимания заслуживает и аудиосистема BOYA Sound мощностью 1080 Вт с 21 динамиком, поддерживающая режим прослушивания через динамики в подголовнике водителя. Благодаря этому водитель будет слышать навигацию, собеседника при беспроводной связи или другой аудиоканал, не мешая остальным пассажирам.

Комфорт передних сидений заслуживает отдельного упоминания. В ESTEO MX предусмотрены массаж для водителя и пассажира, подогрев, вентиляция, регулировка по высоте водительского и переднего пассажирского кресла, а также выдвижная электрическая подколенная опора.

Технологическое оснащение дополняют беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, охлаждаемый бокс в центральном подлокотнике, ароматизация салона, ионизация воздуха и панорамное остекление с голосовым управлением шторкой и люком. Ионизация помогает очищать поступающий в салон воздух, а автоматическая ароматизация позволяет выбрать один из трех ароматов.

Тем, кто планирует купить ESTEO MX и хочет одним из первых получить новую модель, стоит обратиться в ESTEO АВТО ДЛЯ ВАС в Краснодаре. В дилерском центре помогут оформить предзаказ, подробнее расскажут о комплектациях Премиум и Флагман, доступных вариантах цвета салона, сроках поставки и условиях покупки.

Практичность и адаптация к российским условиям

ESTEO MX адаптирован к сложным климатическим условиям. У модели предусмотрена полная оцинковка кузова, что особенно важно для защиты от коррозии в условиях реагентов, влаги и сезонных перепадов температуры. Бачок омывателя увеличен до 7 литров — простая, но очень практичная деталь для зимы, трассы и грязной погоды, когда жидкость омывателя расходуется быстро. Также в ESTEO MX предусмотрено 7 режимов вождения, из которых 4 режима рассчитаны на бездорожье и сложные дорожные условия. Это полезно, когда покрытие неоднородно и часто меняется: асфальт, снег, лед, грязь, грунт, подъемы, спуски, лужи. Режимы вождения помогают адаптировать поведение автомобиля под конкретную ситуацию и не отвлекать водителя от управления. Объем багажника составляет 470 литров, а при сложенных задних сиденьях увеличивается до 1456 литров. Этого достаточно для погрузки повседневных покупок, чемоданов, детских вещей, спортивного инвентаря, поездки на дачу или путешествия с семьей.

В ESTEO MX предусмотрено более 20 ассистентов ADAS. В их числе системы, помогающие контролировать дорожную обстановку, следить за полосой, безопаснее перестраиваться, парковаться и двигаться в плотном потоке.

Комплектации «Премиум» и «Флагман»

ESTEO MX будет доступен в двух комплектациях: «Премиум» / Premium и «Флагман» / Flagship.

«Премиум» — стартовая версия. Это комплектация для тех, кто хочет получить новый премиальный внедорожник с сильной технической частью, полным приводом, 8-ступенчатым «автоматом», цифровым салоном и хорошим набором оснащения.

«Флагман» — версия для тех, кто хочет максимум комфорта и современных технологий. «Флагман» можно приобрести с двумя вариантами исполнения салона: с черным или с коричневым интерьером.

Черный салон выглядит строже и универсальнее. Он подойдет тем, кто предпочитает сдержанный, спокойный и деловой стиль. Коричневый салон воспринимается теплее и статуснее: он сильнее подчеркивает премиальный характер автомобиля и делает интерьер визуально богаче.

ESTEO MX может предложить все необходимое, чтобы привлечь внимание в премиальном сегменте: выразительный дизайн, крупный кузов, двигатель 2.0 TGDI, 8-ступенчатый «автомат», полный привод, дорожный просвет 200 мм, цифровой салон, богатое оснащение, продуманную адаптацию к российским условиям и более 20 ассистентов ADAS.

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