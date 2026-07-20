В Витязево после открытия пляжей в 2,5 раза вырос спрос на отдых

Спрос на отдых в поселке Витязево этим летом увеличился более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили «Эксперту Юг» в сервисе онлайн-бронирования «Островок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным аналитиков, Витязево стало лидером Южного федерального округа по темпам восстановления туристического спроса после возобновления работы пляжей, которые были закрыты в прошлом сезоне. Рост числа бронирований также зафиксирован в Анапе — на 66%, Дивноморском — на 55%, Сукко — на 28% и Архипо-Осиповке — на 19%.

В целом на курорты Южного федерального округа этим летом приходится до 15% всех бронирований по России. Наиболее востребованными направлениями остаются Сочи, Краснодар, Геленджик, Ростов-на-Дону, Сириус, Анапа, Волгоград, Астрахань, Ейск и Новороссийск.

Ранее представители туристической отрасли прогнозировали двукратный рост турпотока в Анапу по сравнению с 2025 годом после объявления об открытии пляжей. По оценкам экспертов, в текущем сезоне курорт может принять около 3 млн туристов.

Вячеслав Рыжков