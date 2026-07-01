В Ярославле начался выбор объекта для переименования в честь победы «Локомотива»

Стартовал финальный этап народного голосования по выбору элемента улично-дорожной сети в Ярославле для переименования в честь ХК «Локомотив», ставшего в этом году двукратным обладателем Кубка Гагарина. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

В ходе первого этапа голосования власти собрали предложения жителей по объектам и вариантам наименований. На финальном этапе предлагается выбрать один из 10 объектов для переименования: улица Институтская, Московский проспект, парк Нефтяник, Советская площадь, проспект Фрунзе, площадь Ярославль-Главный, сквер Победы, улица Гагарина, площадь Труда и площадь у «Арены-2000». Вариантов для названия объекта предложено два — «Локомотива» и «Чемпионов».

Голосование продлится до 15 июля. Принять в нем участие можно на портале госуслуг, а также с помощью бота в «Максе».

Алла Чижова