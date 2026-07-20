Здание Новороссийского медколледжа отремонтируют за 20 млн рублей
На портале госзакупок опубликован тендер на проведение капитального ремонта здания Новороссийского медицинского колледжа. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 20,6 млн руб. Подрядчику предстоит выполнить ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального значения.
Речь идет о постройке 1912–1913 годов, расположенной по адресу: Краснодарский край, Новороссийск, угол ул. Видова, 2 и ул. Свободы, 23 (лит. А). Здание, спроектированное Н.Н. Раевским, изначально использовалось как Новороссийское 3-е высшее начальное женское училище. В его архитектуре сочетаются черты рационального модерна с элементами классицизма.
За время своего существования объект неоднократно менял профиль. В 1919 году в нем размещался Донской пеший батальон Добровольческой армии, а с 1923 по 1929 год — городской музей «Природы и истории Черноморского побережья Кавказа». По некоторым данным, в середине 1930-х годов в здании работал писатель Федор Гладков, автор романа «Цемент».
С 1938 года постройка была передана педагогическому техникуму, затем — учительскому институту. С 1968 по 1991 год здесь располагалось музыкальное училище, после чего объект перешел в ведение медицинского образовательного учреждения. В настоящее время в здании функционирует медицинский колледж.
Тендерная документация предполагает выполнение работ с учетом требований к сохранению объектов культурного наследия.