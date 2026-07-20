В Рыбинске в 2026 году установят три памятника

В Рыбинске в текущем году откроют два памятника солдатам и один — «забытым отцам города». Об этом сообщил глава Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Рыбинска Фото: Администрация Рыбинска

Групповой памятник посвятят благотворителям Василию Карякину и Николаю Тюменеву, городскому главе Константину Расторгуеву, историку и писателю Матвею Гомилевскому, организаторам строительства Спасо-Преображенского собора Ивану и Андрею Миклютиным. Как отметил господин Рудаков, они создавали красоту исторического Рыбинска, основали на свои деньги городскую инфраструктуру и социальную сферу.

«Их объединяет служение городу, высокие моральные качества — благодарность, милосердие, ответственность, щедрость, преемственность поколений. Откроем памятник 1 августа, в День города»,— написал господин Рудаков.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 10 июля в Волжском парке началось строительство памятника защитникам Отечества. Его планируют открыть в начале сентября.

Алла Чижова