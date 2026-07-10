Памятник защитникам Отечества в Рыбинске откроют в сентябре
В Рыбинске в начале сентября планируют открыть памятник защитникам Отечества. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.
Фото: Администрация Рыбинска
10 июля в Волжском парке состоялась закладка фундамента для памятника. Сам памятник делают в Новосибирской области, скульптура уже в высокой степени готовности.
Стела будет выполнена в виде многоэтажных домов, а на переднем плане — солдат, присевший отдохнуть. Ранее Дмитрий Рудаков сообщал, что памятник будет посвящен участникам СВО. Проект памятника разработал вице-президент Союза архитекторов России Алексей Комов — автор памятников Пушкину и Гончаровой в Полотняном Заводе, памятника героям СВО в Вологде, а также сын автора памятника Ярославу Мудрому в Ярославле.