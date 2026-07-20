На терминале КТК вновь атаковали гражданский морской танкер

Каспийский трубопроводный консорциум сообщил о новой атаке на гражданское судно в акватории морского терминала КТК. По данным компании, беспилотный летательный аппарат атаковал нефтяной танкер NELSA, находившийся под погрузкой у выносного причального устройства №1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

В результате попадания в кормовую часть правого борта судна между надстройкой и машинно-котельным отделением возник пожар на палубе и в отдельных отсеках. Возгорание удалось ликвидировать в течение нескольких часов силами экипажа и аварийно-спасательных подразделений КТК, задействованных на плавсредствах.

Интернациональный экипаж танкера был эвакуирован на буксирах консорциума. На борту остались капитан и старший помощник капитана. Всего были эвакуированы 22 человека. Судно сохранило плавучесть.

Погрузка нефти на танкер была остановлена. В КТК заявили, что разлива нефти и возгорания сырья в грузовых танках допущено не было.

В компании отметили, что атака произошла несмотря на ранее возобновленную работу терминала после аналогичного инцидента. Погрузка нефти после предыдущей атаки на гражданские танкеры была восстановлена вечером 19 июля.

Ранее нападения на объекты КТК осудили Министерство иностранных дел и Министерство энергетики Казахстана, указав на недопустимость атак на гражданскую инфраструктуру, связанную с экспортом нефти.

В КТК заявили, что подобные действия создают риски для экологической и техногенной безопасности, а также угрожают жизни членов экипажей судов, представляющих разные страны. Компания ожидает реакции государств — участников консорциума и выработки мер для предотвращения атак на объекты международной нефтяной инфраструктуры.

Вячеслав Рыжков