В Сочи объявили угрозу атаки БПЛА, аэропорт работает с ограничениями

В Сочи в третий раз с начала дня объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителей и гостей курорта призвали сохранять спокойствие, укрыться в безопасных местах и следовать рекомендациям экстренных служб. Одновременно Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Оповещение об угрозе атаки БПЛА распространили городские власти. В сообщении отмечается, что все силы и средства задействовали для защиты города. Жителям рекомендовали оставаться в безопасных местах до получения официального сообщения об отмене режима угрозы.

На фоне введенного режима Росавиация объявила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. В ведомстве пояснили, что эти меры приняли для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения носят временный характер и будут действовать до получения разрешения на возобновление штатной работы аэропорта. Информации о сроках их отмены пока не поступало.

Ранее в течение дня в Сочи уже дважды объявляли угрозу атаки беспилотников. Во время действия таких режимов жителей призывают соблюдать меры предосторожности, выполнять указания оперативных служб и не распространять непроверенную информацию.

Пассажирам, планирующим вылет или прилет через аэропорт Сочи, рекомендуется следить за информацией авиакомпаний и аэропорта о статусе рейсов, поскольку временные ограничения могут повлиять на расписание полетов. В Росавиации подчеркнули, что введенные меры направлены исключительно на обеспечение безопасности воздушного движения.

Мария Удовик