В результате падения обломков БПЛА в Сочи загорелся частный дом

В Адлерском районе Сочи в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание частного дома. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Пожар был оперативно ликвидирован, на месте работают специальные и оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в Ейске из-за падения фрагментов БПЛА было повреждено остекление в семи домовладениях. Одна женщина получила травмы и была госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

В ночь на 20 июля силы противовоздушной обороны уничтожили 381 украинский беспилотный летательный аппарат над регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. По данным Минобороны РФ, среди территорий, над которыми были сбиты БПЛА, оказался и Краснодарский край.

Вячеслав Рыжков