Утром 20 июля в Краснодаре работают 60 АЗС

В Краснодаре утром 20 июля работают 60 автозаправочных станций. В МЦУ краевой столицы отмечают, что ситуация с наличием топлива меняется в течение дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На действующих АЗС доступен бензин марок АИ-92 на 36 заправках, АИ-95 — на 34, АИ-100 — на восьми, дизельное топливо — на 49 объектах.

В городе продолжают работу заправки крупных сетей, включая «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», «Atan», «Ирбис», PNB и другие. Всего топливо отпускается на АЗС, расположенных в различных районах Краснодара, в том числе на улицах Селезнева, Московской, Уральской, Дзержинского, Российской, Ростовском шоссе, Западном обходе и других магистралях.

На части заправок по решению собственников действуют ограничения — топливо отпускается только в баки автомобилей. Еще 43 АЗС временно не осуществляют продажу топлива, 11 объектов закрыты на проведение ремонтных работ или ребрендинга.

В администрации Краснодара сообщили, что на всех уровнях принимаются меры для стабилизации ситуации на топливном рынке. Власти призвали автомобилистов не приобретать топливо впрок, чтобы снизить нагрузку на работающие АЗС и сократить очереди.

Вячеслав Рыжков