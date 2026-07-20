В Новороссийске 23 АЗС отпускают топливо с ограничениями

По состоянию на 09:00 20 июля в Новороссийске топливо отпускают на 23 автозаправочных станциях. По решению собственников на всех работающих АЗС действуют ограничения: бензин и дизельное топливо отпускают только непосредственно в топливные баки автомобилей. Максимальный объем заправки составляет от 20 до 60 литров на одно транспортное средство в зависимости от требований конкретной сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ

По оперативным данным, бензин АИ-100 доступен на двух автозаправочных станциях, АИ-95 — на десяти, АИ-92 — на тринадцати, дизельное топливо — на девятнадцати АЗС.

Топливо отпускают на заправках сети «Роснефть» на Мысхакском шоссе, в Цемдолине на улице Ленина (АЗС на выезде из города), в Кирилловке и поселке Верхнебаканском. На Мысхакском шоссе в наличии имеются АИ-92 и АИ-95, при этом дизельное топливо отпускают только по топливным картам и для специального транспорта. На АЗС в Цемдолине на выезде из города доступны АИ-95 и дизельное топливо, а бензин АИ-92 предназначен только для спецтранспорта. В Кирилловке отпускают АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо, в Верхнебаканском — АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.

Сеть «Лукойл» продолжает работу на проспекте Дзержинского, в станице Раевской, на улице Куникова, Сухумском шоссе, в Цемдолине, селе Глебовском и поселке Верхнебаканском. В зависимости от расположения АЗС водителям доступны бензины АИ-92, АИ-95, АИ-100 и дизельное топливо. При этом на автозаправочной станции в Цемдолине рядом с транспортной развязкой дизельное топливо отпускают всем автомобилистам, а бензин АИ-92 и АИ-95 предназначен только для спецтранспорта.

Кроме того, работает автозаправочная станция сети «Газпром», где доступны АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. В Цемдолине на АЗС Rusoil отпускают АИ-92 и АИ-95. В поселке Верхнебаканском на станции «Татнефть» доступен бензин АИ-92. На всех заправках сети «Уфим-нефть», за исключением АЗС на улице Суворовской, имеется дизельное топливо. На АЗС «Ягуар» в станице Натухаевской отпускают АИ-92 и дизельное топливо.

В администрации города отдельно уточнили, что автозаправочная станция «Роснефть» в Цемдолине на улице Ленина, расположенная рядом с транспортной развязкой, обслуживает только специальный транспорт и автомобили по топливным картам. Жителей попросили не посещать эту АЗС. Еще 11 автозаправочных станций города временно не отпускают топливо.

Мария Удовик