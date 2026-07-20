В Новороссийске 20 июля пройдут плановые отключения света и горячей воды

В Новороссийске 20 июля проведут плановые работы на объектах коммунальной инфраструктуры, из-за чего на ряде улиц временно ограничат электроснабжение и горячее водоснабжение. Об этом сообщили в Муниципальном центре управления (МЦУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ

По информации МЦУ, специалисты компании «Электросети Кубани» с 09:00 до 16:00 проведут плановый капитальный ремонт на трансформаторной подстанции ТП-261 РУ-6/0,4 кВ. В связи с этим подача электроэнергии будет ограничена по улицам Кольцовской, Родниковской, Ялтинской, Кирова, Мельникова, переулкам Бобровский, Полярный, Ленских событий, а также на улицах Милицейской и Охотской.

Еще одно отключение электроэнергии запланировано с 13:00 до 16:00. Оно связано с ремонтом оборудования на трансформаторной подстанции ТП-49 РУ-0,4 кВ. В этот период без электроснабжения могут остаться потребители на улицах Лейтенанта Шмидта, Революции 1905 года и Энгельса.

Кроме того, предприятие «ТеплоТрансРемонт» приступит к проведению планово-предупредительного ремонта котельной №16 микрорайона. В связи с этим горячее водоснабжение будет прекращено с 08:00 20 июля до 00:00 25 июля 2026 года.

В опубликованной информации также указан план-график технического обслуживания инженерных газовых сетей и газоиспользующего оборудования многоквартирных домов на 20 июля 2026 года.

В МЦУ отметили, что при аварийных отключениях жители могут обратиться на горячую линию центра по телефону 8 (8617) 64-64-05. Она работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00. Круглосуточную информацию также предоставляет служба «Безопасный город» по телефону 8 (8617) 76-72-76.

Коммунальные службы рекомендовали жителям учитывать график проведения работ при планировании дня. После завершения ремонтных мероприятий подачу коммунальных ресурсов восстановят в штатном режиме.

Мария Удовик