Краснодарское УФАС усилило контроль за ситуацией на региональном рынке топлива
Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю усилило контроль за ситуацией на региональном рынке автомобильного топлива на фоне жалоб жителей на резкий рост розничных цен. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос «Ъ-Кубань».
Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ
Как напомнили в Краснодарском УФАС, 9 июля 2026 года предупреждения о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства были направлены ряду операторов АЗС, в том числе ООО МХО «Рассвет» (АЗС «Уфимнефть»), ООО «Крымэнергоресурс» (АЗС «Атан»), ООО «Ветлан» (АЗС «Степная»), ООО «Лаба», ООО «Южная нефтяная компания» и ООО «НК Нефтесфера».
Ведомство провело анализ ценообразования на региональном рынке нефтепродуктов. По оценке управления, резкое повышение стоимости топлива в условиях ажиотажного спроса и одновременного введения рядом продавцов ограничений на его отпуск может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен. Такие действия способны ущемлять интересы потребителей и противоречат требованиям антимонопольного законодательства.
В УФАС отметили, что служба контролирует обоснованность цен на нефтепродукты в случаях, когда хозяйствующие субъекты занимают доминирующее положение на рынке либо допускают антиконкурентные соглашения или согласованные действия. При этом рынки розничной торговли нефтепродуктами в России характеризуются высокой конкуренцией и большим количеством участников.
В настоящее время Краснодарское УФАС проводит ежедневный мониторинг розничных и мелкооптовых цен на автомобильное топливо. Ведомство заявило, что при выявлении признаков экономически необоснованного роста цен или иных нарушений антимонопольного законодательства будут приниматься меры антимонопольного реагирования.