В Сочи 20 июля проведут учебные стрельбы в акватории морского порта

В акватории морского порта Сочи 20 июля состоятся плановые учебные стрельбы. Военные проведут их в несколько этапов: с 09:00 до 14:00, в 17:30, а также с 20:00 до 23:00. Перед началом мероприятий жителей предупредят с помощью речевого оповещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Как сообщили городские власти, в 08:50 будет организовано речевое информирование населения о начале проведения учений. Жителей и гостей курорта призвали сохранять спокойствие, поскольку мероприятия носят плановый характер и направлены на отработку действий военнослужащих.

Накануне Минобороны России сообщило, что в ночь с 19 на 20 июля, с 20:00 до 08:00 мск, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 381 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. По данным ведомства, беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В связи с действующим режимом угрозы власти вновь напомнили о запрете на распространение отдельных видов информации. В частности, запрещается вести фото- и видеосъемку работы средств противовоздушной обороны, специальных и оперативных служб, а также публиковать такие материалы в интернете и социальных сетях. Эти ограничения ввели для обеспечения безопасности и недопущения распространения сведений, которые могут быть использованы в ущерб работе силовых структур.

Антитеррористическая комиссия Краснодарского края также призвала жителей и гостей региона не снимать военную и служебную технику, а также объекты транспортной, топливно-энергетической, промышленной и другой критической инфраструктуры. За нарушение действующих ограничений предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа за публикацию запрещенных материалов составляет 300 тыс. руб.

Мария Удовик